Tragedia en Litueche: muere comandante de Bomberos mientras combatía incendio forestal

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Becerra Pino, falleció la tarde de este lunes mientras participaba en el combate de un incendio en la comuna, confirmaron fuentes oficiales.

El voluntario se encontraba en pleno servicio cuando sufrió una grave emergencia médica. El siniestro ha consumido 20 hectáreas y cuatro viviendas.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el comandante habría presentado un accidente cerebrovascular hemorrágico, lo que posteriormente derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Personal de salud lo asistió de manera inmediata en el lugar, realizando maniobras de reanimación por más de 25 minutos, sin lograr revertir su estado.

El deceso se produjo en el contexto de una jornada marcada por emergencias, lo que ha generado impacto entre los voluntarios y la comunidad local, considerando que se trata de un fallecimiento ocurrido en acto de servicio.

“El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, decretó para este martes 30 de diciembre Duelo Oficial en la Región de O’Higgins”, dice un comunicado del Gobierno.