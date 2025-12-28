;

Estaba a una firma de fichar en la U, pero la llegada de Meneghini cambió todo: “Estamos escuchando a otros clubes”

Regis Marques, representante del volante paraguayo Lucas Romero, reconoció que las negociaciones con los azules se enfriaron por el cambio de entrenador. “Estaba casi arreglado”, afirmó.

Universidad de Chile se mueve contrarreloj en el mercado de pases. A la espera del arribo de Francisco Meneghini como su nuevo entrenador y con la pretemporada a punto de comenzar, varias negociaciones que parecían avanzadas quedaron temporalmente detenidas.

Una de ellas es la de Lucas Romero, volante paraguayo del Recoleta FC que quedó a un paso de convertirse en refuerzo azul. Sin embargo, el cambio de DT en el cuadro universitario alteró el escenario y provocó una pausa obligada en las negociaciones.

Así lo reconoció Regis Marques, representante del futbolista, quien entregó detalles sobre el estado actual de la operación y confirmó que el acuerdo se encuentra en suspenso en medio de la inminente llegada de “Paqui” al Centro Deportivo Azul.

“Con Universidad de Chile quedó en stand by por el cambio de técnico y ahora volveremos a hablar con ellos, pero obvio que se enfrió un poco porque cambiaron al DT”, declaró el agente de Romero en diálogo con ABC Deportes de Paraguay.

En esa línea, Marques reveló que el volante paraguayo tenía negociaciones avanzadas con los azules. “Estaba casi arreglado en la U, teníamos la propuesta para firmar y hubo este cambio de director técnico. Muy raro”, agregó.

Finalmente, el representante de Lucas Romero explicó que el jugador está evaluando otras opciones ante su incierto fichaje en la U. “Queremos mirar lo mejor para Lucas y estamos escuchando a otros clubes también. Peñarol, incluso Olimpia, que me llamó (diciendo) que lo quieren, pero tienen que ser responsables con las finanzas del club”, sentenció.

