El contrato que firmará Francisco Meneghini y divide a los hinchas de la U: ya hay acuerdo

El largo proceso de Universidad de Chile para definir a su nuevo entrenador vive sus últimos capítulos. Tras semanas de negociaciones, los azules lograron resolver la salida de Gustavo Álvarez y tienen encaminado el arribo de Francisco Meneghini.

Según informó el periodista César Luis Merlo, lo que era un secreto a voces ya es una realidad: la U llegó a un total acuerdo con el extécnico de O’Higgins para hacerse cargo del elenco estudiantil en la temporada 2026.

“Paqui” firmará un contrato por dos temporadas con el cuadro azul, una duración que no pasó desapercibida por los hinchas y abrió el debate sobre la apuesta a largo plazo que está haciendo la institución por su nuevo DT.

Lo cierto es que Universidad de Chile repetirá la fórmula que utilizó con Gustavo Álvarez, quien también llegó con un contrato por dos temporadas al inicio de su proceso en 2024 y posteriormente fue renovado por un año más a comienzos del 2025.

Una fórmula que dio resultado y se distancia de la dinámica que por años predominó en el club laico, donde los entrenadores firmaban por una sola temporada en medio de irregulares campañas.

Ahora, solo resta esperar la oficialización. En los azules esperan que Francisco Meneghini sea presentado en los próximos días, iniciando de manera formal un nuevo ciclo en el CDA y abriendo paso a la llegada de los primeros refuerzos para 2026.