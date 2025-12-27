;

El contrato que firmará Francisco Meneghini y divide a los hinchas de la U: ya hay acuerdo

El ex DT de O’Higgins se convertirá en el nuevo entrenador de los azules.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El largo proceso de Universidad de Chile para definir a su nuevo entrenador vive sus últimos capítulos. Tras semanas de negociaciones, los azules lograron resolver la salida de Gustavo Álvarez y tienen encaminado el arribo de Francisco Meneghini.

Según informó el periodista César Luis Merlo, lo que era un secreto a voces ya es una realidad: la U llegó a un total acuerdo con el extécnico de O’Higgins para hacerse cargo del elenco estudiantil en la temporada 2026.

Revisa también:

ADN

“Paqui” firmará un contrato por dos temporadas con el cuadro azul, una duración que no pasó desapercibida por los hinchas y abrió el debate sobre la apuesta a largo plazo que está haciendo la institución por su nuevo DT.

Lo cierto es que Universidad de Chile repetirá la fórmula que utilizó con Gustavo Álvarez, quien también llegó con un contrato por dos temporadas al inicio de su proceso en 2024 y posteriormente fue renovado por un año más a comienzos del 2025.

Una fórmula que dio resultado y se distancia de la dinámica que por años predominó en el club laico, donde los entrenadores firmaban por una sola temporada en medio de irregulares campañas.

Ahora, solo resta esperar la oficialización. En los azules esperan que Francisco Meneghini sea presentado en los próximos días, iniciando de manera formal un nuevo ciclo en el CDA y abriendo paso a la llegada de los primeros refuerzos para 2026.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad