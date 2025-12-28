;

Multicampeón con Colo Colo y la UC tiene nuevo club en el fútbol chileno: sorpresa en el mercado

El volante César Fuentes fue presentado como nuevo refuerzo de Deportes Limache para la temporada 2026.

Deportes Limache se ha convertido en uno de los protagonistas del actual mercado de pases. El cuadro tomatero contaba con cuatro fichajes y ahora sumó como refuerzo a un multicampeón con Colo Colo y Universidad Católica.

Se trata del volante César Fuentes, proveniente de Deportes Iquique. El formado en O’Higgins terminó su contrato con el elenco nortino tras descender a la Primera B y se mantendrá en la máxima categoría de la mano del cuadro de Valparaíso.

“César Fuentes es el quinto refuerzo de Deportes Limache para la temporada 2026. El Corralero cuenta con pasos en O’Higgins, Universidad Católica, Colo Colo y recientemente Deportes Iquique", anunció el club en redes sociales.

En el último año, el mediocampista de 32 años disputó un total de 39 partidos entre el Campeonato Nacional, la Copa Chile, Copa Libertadores y Sudamericana. Anotó un gol y aportó dos asistencias para los “Dragones Celestes”.

En su palmarés, Fuentes cuenta con seis títulos con la camiseta de Universidad Católica y otros seis con Colo Colo. Además, levantó el histórico título de Primera División con O’Higgins en 2013.

De esta manera, Deportes Limache sumó a su quinto refuerzo para la temporada 2026, tras las llegadas de Ramón Martínez, Joaquín Montecinos, Facundo Marín y Gonzalo Sosa.

