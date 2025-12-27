;

FOTO. Fichaje inesperado: O’Higgins se olvida de ‘Paqui’ y tiene nuevo técnico para la temporada 2026

Tras la salida de Meneghini, el ‘Capo de Provincia’ se movió rápido para encontrar a su reemplazante, el cual llegará desde La Cisterna.

Gonzalo Miranda

Lucas Bovaglio será el nuevo DT de O'Higgins

El mercado de fichajes se sigue moviendo con fuerza en el fútbol chileno con miras a la temporada 2026, y uno de los protagonistas este sábado fue O’Higgins de Rancagua.

Pasa que el ‘Capo de Provincia’ se quedó sin entrenador tras la inesperada salida de Francisco ‘Paqui’ Meneghini, quien clasificó a los ‘celestes’ a la próxima Copa Libertadores, pero que la terminó cambiando por la Sudamericana para jugarla con la Universidad de Chile.

Un golpe duro al Monasterio Celeste que, la dirigencia rancagüina, supo resolver de manera rápida. Este sábado, oficializaron a su nuevo entrenador para el 2026.

“¡Bienvenido Lucas Bovaglio a O’Higgins de Rancagua! El entrenador argentino selló su vínculo con el Capo de Provincia y se transforma en el nuevo Director Técnico de la Celeste para los importantes desafíos de la temporada 2026 ¡Vamos con todo profe!“, esgrimieron en las redes sociales.

Cabe recordar que el adiestrador trasandino dejó Palestino hace algunas semanas: “las sensaciones son de dolor al dejar este lugar. Estuvimos un año y medio, donde en el primer semestre dejamos al equipo en el cuarto lugar, nuevamente clasificando a copas”, esgrimió Bovaglio.

“Palestino no tiene el presupuesto de otras instituciones y, con los recursos con los que nos tocó contar, siento que se hizo un trabajo muy bueno”, agregó el argentino de 46 años por esos días.

