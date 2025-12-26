Marcelo “Chino” Ríos volvió a quedar en el centro de la atención mediática tras ser captado por primera vez junto a su nueva pareja, Vanessa Sofía Bourgeois.

El registro fue obtenido por un equipo de Primer Plano (Chilevisión), que logró mostrar las primeras imágenes del romance que el propio extenista había calificado días antes como intenso, diciendo que en “dos días se perdieran todos los límites”.

Según el adelanto difundido, el encuentro se produjo cuando Ríos fue a buscar a la nutricionista e influencer chilena a la comuna de San Miguel, región Metropolitana.

“¿Por qué te pones agresivo?”

Sin embargo, la situación derivó en un tenso momento con la prensa, luego de que el exdeportista evitara responder preguntas y reaccionara de forma brusca ante el periodista que intentó abordarlo.

En las imágenes se escucha al reportero decir: “Queremos saber simplemente cómo estás con ella. ¿Por qué te pones agresivo?”, mientras que el conductor del programa, Eduardo de la Iglesia, comentó el episodio señalando que “el Chino Ríos le pegó un mangazo al micrófono”, el cual terminó en el suelo.

El encontrón completo y las imágenes íntegras del primer registro público de la pareja serán exhibidos la noche del domingo en Primer Plano.