“En dos días se perdieran todos los límites”: Marcelo Ríos se derrite de amor y presume su nueva conquista en redes sociales

Marcelo Ríos sigue dando de qué hablar el mundo de la farándula y el espectáculo, principalmente por sus declaraciones y dichos a la luz pública, incluso si se trata de su vida privada.

En esta oportunidad, el extenista utilizó sus redes sociales para publicar la fotografía de una mujer, su enamorada. Como era de esperarse, se llenó de comentarios y está dando mucho de qué hablar.

“Primero nunca pensé que existieran mujeres como tú. Segundo que en dos días se perdieran todos los límites y se transformaran en cariño y atracción incontrolable, que uno no quiere que nunca se acabe“, escribió.

“No cambies nunca porque esta historia no se repetirá para ninguno de los dos nunca más, te adoro hermosa“, complementó en el post de Instagram.

La mujer en cuestión Vanessa Bourgeois Roa, influencer, nutricionista y amante del fitness con más de 95 mil seguidores, quien respondió con su propia publicación.​

“La vida da vueltas inesperadamente y tú eres una de ellas. Gracias por estar en mi vida de la forma en que solo tú puedes estarTambién te adoro, gracias por hacerlo especial", escribió en Instagram.

La publicación acumuló miles de interacciones en horas, en ambos perfiles, con usuarios celebrando el momento del ‘Chino’, con comentarios que también tenían un toque de humor y buena onda.

Este no es el primer posteo romántico de Ríos en 2025; previamente presumió relación con Christin Chelsea, que terminó meses atrás.

