Año Nuevo en Chile: estos son los rituales y cábalas más populares entre los chilenos para comenzar el 2026

Con la llegada del Año Nuevo 2026, en Chile vuelven a cobrar fuerza una serie de rituales y cábalas que forman parte del imaginario popular y que muchas familias repiten cada 31 de diciembre con la esperanza de atraer un mejor ciclo.

Más allá de los festejos y las reuniones, estas tradiciones buscan comenzar el año con buenas energías, prosperidad y nuevos desafíos.

Estas cábalas, transmitidas de generación en generación, siguen marcando la forma en que miles de chilenos reciben el Año Nuevo, combinando celebración, tradición y expectativas para el ciclo que comienza.

Estos son los rituales y cábalas para Año Nuevo

Rituales para la abundancia y el dinero

Cabalas para noche de Año Nuevo Ampliar

Comer lentejas : A la medianoche se ingiere una cucharada de lentejas cocidas, símbolo de prosperidad y estabilidad económica.

: A la medianoche se ingiere una cucharada de lentejas cocidas, símbolo de prosperidad y estabilidad económica. Ropa interior amarilla : Usar prendas amarillas, idealmente nuevas, se asocia a la buena fortuna y la energía positiva para el año que comienza.

: Usar prendas amarillas, idealmente nuevas, se asocia a la buena fortuna y la energía positiva para el año que comienza. Dinero en el zapato: Colocar un billete en el zapato derecho durante los primeros minutos del año busca asegurar que no falte el dinero en el hogar.

Rituales para los viajes y nuevas experiencias

Salir con una maleta: Tras el conteo de Año Nuevo, muchas personas salen a la calle con una maleta y caminan algunos metros o dan la vuelta a la manzana, con la creencia de que así atraerán viajes durante el año.

Rituales para el amor y las relaciones

Anillo en la copa : Poner un anillo de oro dentro de la copa al momento del brindis se vincula con la estabilidad sentimental o la posibilidad de matrimonio.

: Poner un anillo de oro dentro de la copa al momento del brindis se vincula con la estabilidad sentimental o la posibilidad de matrimonio. El primer abrazo: La tradición señala que el primer abrazo del año debe ser con una persona del sexo opuesto para atraer armonía en la vida amorosa.

Rituales de limpieza y renovación