Año Nuevo en Chile: estos son los rituales y cábalas más populares entre los chilenos para comenzar el 2026
Desde lentejas y ropa interior amarilla hasta maletas y uvas, estas tradiciones buscan atraer prosperidad, viajes, amor y nuevas energías para el año venidero.
Con la llegada del Año Nuevo 2026, en Chile vuelven a cobrar fuerza una serie de rituales y cábalas que forman parte del imaginario popular y que muchas familias repiten cada 31 de diciembre con la esperanza de atraer un mejor ciclo.
Más allá de los festejos y las reuniones, estas tradiciones buscan comenzar el año con buenas energías, prosperidad y nuevos desafíos.
Estas cábalas, transmitidas de generación en generación, siguen marcando la forma en que miles de chilenos reciben el Año Nuevo, combinando celebración, tradición y expectativas para el ciclo que comienza.
Estos son los rituales y cábalas para Año Nuevo
Rituales para la abundancia y el dinero
- Comer lentejas: A la medianoche se ingiere una cucharada de lentejas cocidas, símbolo de prosperidad y estabilidad económica.
- Ropa interior amarilla: Usar prendas amarillas, idealmente nuevas, se asocia a la buena fortuna y la energía positiva para el año que comienza.
- Dinero en el zapato: Colocar un billete en el zapato derecho durante los primeros minutos del año busca asegurar que no falte el dinero en el hogar.
Rituales para los viajes y nuevas experiencias
- Salir con una maleta: Tras el conteo de Año Nuevo, muchas personas salen a la calle con una maleta y caminan algunos metros o dan la vuelta a la manzana, con la creencia de que así atraerán viajes durante el año.
Rituales para el amor y las relaciones
- Anillo en la copa: Poner un anillo de oro dentro de la copa al momento del brindis se vincula con la estabilidad sentimental o la posibilidad de matrimonio.
- El primer abrazo: La tradición señala que el primer abrazo del año debe ser con una persona del sexo opuesto para atraer armonía en la vida amorosa.
Rituales de limpieza y renovación
- Las doce uvas: Comer una uva por cada mes del año permite pedir deseos y proyectar metas para los próximos 365 días.
- Vaso de agua hacia la calle: Lanzar un vaso de agua simboliza dejar atrás las penas y las malas energías del año que termina.
- Subirse a una silla o escalón: Recibir el Año Nuevo en altura se asocia al crecimiento personal y a posibles ascensos laborales.
