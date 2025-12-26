;

Año Nuevo en Chile: estos son los rituales y cábalas más populares entre los chilenos para comenzar el 2026

Desde lentejas y ropa interior amarilla hasta maletas y uvas, estas tradiciones buscan atraer prosperidad, viajes, amor y nuevas energías para el año venidero.

Martín Neut

Cabalas para noche de Año Nuevo

Cabalas para noche de Año Nuevo

Con la llegada del Año Nuevo 2026, en Chile vuelven a cobrar fuerza una serie de rituales y cábalas que forman parte del imaginario popular y que muchas familias repiten cada 31 de diciembre con la esperanza de atraer un mejor ciclo.

Más allá de los festejos y las reuniones, estas tradiciones buscan comenzar el año con buenas energías, prosperidad y nuevos desafíos.

Revisa también:

ADN

Estas cábalas, transmitidas de generación en generación, siguen marcando la forma en que miles de chilenos reciben el Año Nuevo, combinando celebración, tradición y expectativas para el ciclo que comienza.

Estos son los rituales y cábalas para Año Nuevo

Rituales para la abundancia y el dinero

ADN

Cabalas para noche de Año Nuevo

  • Comer lentejas: A la medianoche se ingiere una cucharada de lentejas cocidas, símbolo de prosperidad y estabilidad económica.
  • Ropa interior amarilla: Usar prendas amarillas, idealmente nuevas, se asocia a la buena fortuna y la energía positiva para el año que comienza.
  • Dinero en el zapato: Colocar un billete en el zapato derecho durante los primeros minutos del año busca asegurar que no falte el dinero en el hogar.

Rituales para los viajes y nuevas experiencias

  • Salir con una maleta: Tras el conteo de Año Nuevo, muchas personas salen a la calle con una maleta y caminan algunos metros o dan la vuelta a la manzana, con la creencia de que así atraerán viajes durante el año.

Rituales para el amor y las relaciones

ADN

Cabalas para noche de Año Nuevo

  • Anillo en la copa: Poner un anillo de oro dentro de la copa al momento del brindis se vincula con la estabilidad sentimental o la posibilidad de matrimonio.
  • El primer abrazo: La tradición señala que el primer abrazo del año debe ser con una persona del sexo opuesto para atraer armonía en la vida amorosa.

Rituales de limpieza y renovación

  • Las doce uvas: Comer una uva por cada mes del año permite pedir deseos y proyectar metas para los próximos 365 días.
  • Vaso de agua hacia la calle: Lanzar un vaso de agua simboliza dejar atrás las penas y las malas energías del año que termina.
  • Subirse a una silla o escalón: Recibir el Año Nuevo en altura se asocia al crecimiento personal y a posibles ascensos laborales.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad