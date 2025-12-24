La tarde de este martes, Marcelo Ríos (49 años) sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram la fotografía de una mujer acompañada de un mensaje que dejó claro su nuevo estado sentimental.

“Primero nunca pensé que existieran mujeres como tú. Segundo que en dos días se perdieran todos los límites y se transformaran en cariño y atracción incontrolable, que uno no quiere que nunca se acabe”, escribió el extenista en la red social.

Luego añadió: “No cambies nunca porque esta historia no se repetirá para ninguno de los dos nunca más, te adoro hermosa”.

La respuesta no tardó en llegar. La mujer compartió su propia dedicatoria en Instagram: “La vida da vueltas inesperadamente y tú eres una de ellas. Gracias por estar en mi vida de la forma en que solo tú puedes estar… También te adoro, gracias por hacerlo especial”.

¿Quién es la mujer que conquistó al exnúmero uno del mundo?

Se trata de Vanessa Sofía Bourgeois Roa, influencer chilena de 36 años, nutricionista y amante del fitness, cuya cuenta en Instagram tiene más de 95 mil seguidores.

Según sus publicaciones en Linkedin, trabaja de manera independiente en su consulta particular en San Miguel, Región Metropolitana, y estudió en la Universidad Autónoma de Chile.

Además de los posteos que oficializaron la relación, Chino Ríos ha dejado varios comentarios en las publicaciones de Vanessa. “Bellísima es poco, pero me contaron que tiene dueño y no es cualquier dueño, hay que tener cuidado” y “Qué suerte el hombre que pueda tener a esta hermosa y tierna mujer”, son algunas de las frases que el extenista escribió en sus redes.