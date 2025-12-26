Una violenta pelea entre un conductor de locomoción colectiva y un automovilista se registró en Puerto Montt durante la jornada del 24 de diciembre, hecho que quedó grabado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

El incidente se habría originado por un conflicto vial y ocurrió en la avenida Dagoberto Godoy, en la población Senderos del Tepual, según informó el medio local Club Emergencias Décima Región.

En las imágenes se observa cómo uno de los involucrados agrede al otro cuando este ya se encuentra en el suelo, mientras un testigo registra la escena con evidente sorpresa.

Hasta ahora no se ha informado de detenciones ni pronunciamientos oficiales sobre lo ocurrido.