VIDEO. Unión Española oficializa su primer refuerzo para jugar la Primera B: se cumple el deseo de los hinchas

El cuadro “Hispano” confirmó la vuelta de Emiliano Vecchio a la institución, con el objetivo de ir por el ascenso inmediato en 2026.

Javier Catalán

FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO

FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO / Oscar Guerra

La Unión Española vivirá una de las temporadas más difíciles de los últimos años, ahora en la Primera B, donde deberá buscar el ascenso de manera inmediata si no quiere complicarse por largo tiempo, como les ha ocurrido a otros clubes.

Para esta misión, los “Hispanos” deberán reforzarse con jugadores de experiencia en la categoría y, si además son conocidos dentro de la institución, mejor aún.

Es por eso que, tal como se venía adelantando hace semanas, el elenco de Independencia hizo oficial el regreso de Emiliano Vecchio, quien cumplirá su tercer ciclo en el club y vuelve a Santa Laura tras solucionar sus problemas con la actual dirigencia.

“Hola al pueblo ‘Hispano’. Se notará en mi cara la felicidad que tengo. Después de un esfuerzo de ambas partes, tanto mío como del club, puedo decir que ya soy nuevamente jugador de Unión Española. Mi tercer ciclo. Todos saben lo que siento por este club, al que amo, que me dio tantas cosas. Espero que el próximo año nos apoyen como siempre lo hicieron”, señaló el volante en su presentación en redes sociales.

El argentino de 37 años retorna al fútbol chileno tras su paso por Argentina durante 2025, donde comenzó el año en el ascenso defendiendo a Defensores de Belgrano y lo finalizó con un breve paso por el Club de Regatas, elenco que no pertenece al circuito profesional.

