Unión Española mira a la Segunda División para armar su plantel en Primera B: negociaciones avanzadas

La Unión Española tiene que realizar un mercado de fichajes de alto nivel de cara a su temporada en la Primera B, con la mira puesta en conseguir el ascenso inmediato, en medio de la polémica que podría mantenerla en Primera División por los líos en las bases de la ANFP.

Los “Hispanos”, que ya confirmaron a Gonzalo Villagra como su entrenador tras el descenso, ahora comienzan a trabajar en los refuerzos que les permitan dominar la categoría de plata del fútbol chileno.

Por el momento, no se ha oficializado ningún fichaje, pero según información recabada por ADN Deportes, el primero de ellos estaría a punto de cerrarse.

Se trata de Mitchell Wassenne, extremo de 24 años que durante este 2025 jugó en Concón National de la Segunda División Profesional, donde fue una de las grandes figuras de la categoría.

Con los aurinegros, el futbolista formado en Everton de Viña del Mar disputó 21 encuentros, en los que alcanzó las cifras de seis goles y tres asistencias.

Antes de llegar libre a Concón National, Wassenne también pasó San Antonio Unido y Deportes Santa Cruz, en ambas ocasiones, a préstamos desde los “Oro y Cielo”.