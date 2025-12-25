Coquimbo Unido anuncia al reemplazante de Matías Palavecino: jugó en Boca y viene de romperla en el extranjero

Semanas difíciles ha tenido Coquimbo Unido tras el término del Campeonato Nacional 2025, torneo que campeonaron por primera vez en su historia con un plantel que quedará en el recuerdo, pero que en los días posteriores al título comenzó a desarmarse.

Partiendo por Esteban González, su entrenador, y siguiendo con Cecilio Waterman y Matías Palavecino, han sido las principales salidas del cuadro “Pirata”, que ahora deberá comenzar a reforzarse con miras a defender su estatus de campeón.

Y así fue, ya que mientras en gran parte de Chile se celebraba la Navidad, en Coquimbo no hubo excepción y, a la medianoche de este jueves, anunciaron como si se tratara de un regalo, la incorporación de Guido Vadalá, volante ofensivo argentino proveniente de Blooming de Bolivia.

El “10” de 28 años, formado en Boca Juniors y con pasos por clubes como Unión de Santa Fe, Deportes Tolima y Universidad de Concepción (2019), viene de una gran temporada en el fútbol altiplánico: en 46 partidos disputados anotó 14 goles y entregó 10 asistencias.

Vadalá llegará a Coquimbo Unido para llenar un vacío importante en el plantel del “Barbón”, ya que será el encargado de reemplazar a Matías Palavecino, la gran figura del torneo, pieza clave para el “Chino” González y que ahora defenderá la camiseta de Universidad Católica.