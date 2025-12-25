;

Las lecciones de Valentina Toro en 2025: “Tengo que aprender a celebrarme más”

En diálogo con ADN TOP, la karateca nacional sacó cuentas alegres de su temporada, donde ganó múltiples medallas, pero quedó fuera del podio en el Mundial de la especialidad.

Carlos Madariaga

Las lecciones de Valentina Toro en 2025: "Tengo que aprender a celebrarme más"

Una de las deportistas más destacadas de la Gala Olímpica fue la karateca Valentina Toro, quien no solo fue valorada por su desempeño en el año, donde fue medallista de bronce en los World Games y ganó dos oros en fechas de la Serie A de la especialidad.

A eso se suma también el haber obtenido el premio Espíritu Team Chile, el cual es otorgado por votación de los propios deportistas.

“Fue un año muy positivo, me despido de este año como 3 del mundo, gané dos Ligas Mundiales, fui medallista en los World Games. Feliz, es un año redondito, aunque el Mundial no lo cerré como quería, pero fue un quinto lugar y como equipo hicimos un trabajo excelente”, destacó la karateca de 25 años en diálogo con ADN TOP, tomando con mesura lo que viene.

Tenemos Juegos Sudamericanos, importante para clasificar a los Panamericanos. Vamos a ir pasito a pasito para lo que viene”, resaltó Valentina Toro, sacando lecciones positivas del año.

“Me quedo con que soy una persona super resiliente, a disfrutar más mis medallas, como que gano y voy al siguiente torneo. Tengo que aprender a celebrarme más y disfrutar más mis logros. Estoy cada vez más madura en el tatami”, comentó, planteándose de manera optimista luego del golpe de no haber sido medallista en el Mundial de Egipto.

“Quiero disfrutar, el karate es mi pasión, asi que voy disfrutando el camino con los altos y bajos que tiene siempre”, cerró Valentina Toro en ADN TOP.

