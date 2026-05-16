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Corte de Apelaciones rechaza recurso de amparo de Joaquín Lavín León: se mantiene en prisión preventiva

Desde el pasado 8 de mayo, el exparlamentario permanece en el Anexo Capitán Yáber.

Javier Méndez

Corte de Apelaciones rechaza recurso de amparo de Joaquín Lavín León: se mantiene en prisión preventiva

Corte de Apelaciones rechaza recurso de amparo de Joaquín Lavín León: se mantiene en prisión preventiva / Hans Scott

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de forma unánime el recurso de amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, quien se encuentra en prisión preventiva desde el pasado viernes 8 de mayo, en el marco de una investigación por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil.

La resolución de la justicia determinó que el recurso no tiene lugar, ya que “es un mecanismo excepcional de tutela urgente de la libertad personal y de la seguridad individual, y no una vía general de revisión de resoluciones judiciales pronunciadas por tribunal competente dentro de un procedimiento legalmente tramitado”.

El argumento central de la defensa fue que el Ministerio Público incorporó en la formalización hechos que no estaban incluidos en la solicitud de desafuero presentada en junio del año pasado. Se buscaba declarar ilegal la medida que hoy lo mantiene en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

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El tribunal de alzada desestimó el recurso por razones tanto formales como de fondo. En lo formal, la Corte fue clara: todas las alegaciones planteadas por la defensa eran perfectamente canalizables a través de un recurso de apelación, que es la vía ordinaria establecida en el artículo 149 del Código Procesal Penal para impugnar medidas cautelares.

De hecho, el recurso de amparo fue la única acción judicial a la que recurrió la defensa de Lavín León para que el exparlamentario dejara el recinto, ya que decidió no apelar a la medida cautelar dentro de los cinco días que tenía para hacerlo tras la formalización.

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