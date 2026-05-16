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Katherinne Wollermann vuelve a brillar: chilena ganó medalla de oro en la Copa del Mundo de Brandeburgo

La oriunda de Chiguayante se quedó con el primer lugar en la final de la categoría KL1 200 metros.

Daniel Ramírez

Mauricio Palma | Copachi

Mauricio Palma | Copachi

La destacada paracanoísta nacional Katherinne Wollermann sumó este sábado un nuevo logro tras conquistar la medalla de oro en la Copa del Mundo de Brandeburgo, en Alemania.

La oriunda de Chiguayante se quedó con el primer lugar en la final de la categoría KL1 200 metros, registrando un tiempo de 56,76 segundos.

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La deportista nacional superó por 1,90 segundos a la representante china Xie Maosan, medallista de bronce en el Mundial 2025. El tercer puesto fue para la rusa Aleksandra Dupik.

De esta manera, Wollermann sigue consolidándose en el circuito internacional con miras al gran desafío de la temporada: el Mundial de Polonia, programado para agosto, donde la chilena buscará conseguir el tricampeonato planetario.

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