La Universidad de Chile arriesga la suspensión de uno de sus primeros partidos del 2026

Los azules podrían ver reprogramada la “Noche Crema” ante Universitario de Deportes, producto de un choque de horarios con otro evento deportivo masivo.

Hace menos de una semana, la Universidad de Chile fue anunciada como el rival de Universitario de Deportes para la “Noche Crema”, pero este importante amistoso ya corre serio riesgo de ser suspendido.

Pese a que el club peruano ya puso las entradas a la venta para el choque programado para el sábado 24 de enero, desde el Gobierno de Perú amenazan con cancelarlo debido a la realización de otro evento deportivo de gran magnitud ese mismo día.

Esto, porque Alianza Lima también agendó su “Noche Blanquiazul” para la misma fecha, instancia en la que enfrentará nada menos que al Inter Miami de Lionel Messi, espectáculo que podría requerir una gran cantidad de efectivos policiales.

De hecho, el Ministro del Interior de Perú, Vicente Tiburcio, ya se refirió públicamente al tema. "No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Se está convocando a todos los actores para una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar. Tendrán que buscar otra fecha para garantizar ambos partidos”, señaló a RPP Noticias.

Según indican medios peruanos, la decisión final quedará en manos de la Disede (Dirección de Seguridad Deportiva), organismo que evaluará qué evento cumple mejor con los criterios de seguridad y planificación para autorizar su realización.

