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VIDEOS. Niemann firma su mejor jornada en el PGA Championship y se mete en la pelea por el título

El golfista nacional se lució hasta con un “eagle” en el Aronimink Golf Club de Pensilvania.

Carlos Madariaga

Niemann firma su mejor jornada en el PGA Championship y se mete en la pelea por el título

Niemann firma su mejor jornada en el PGA Championship y se mete en la pelea por el título / Scott Taetsch/PGA of America

Este sábado, Joaquín Niemann volvió por sus fueros tras un negativo viernes y firmó una excelente jornada por la tercera ronda del PGA Championship, uno de los cuatro majors del año.

El talagantino desarrolló su mejor vuelta por el Aronimink Golf Club de Pensilvania al completar una tarjeta de cuatro golpes bajo el par.

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Todo luego de superar los bogeys en los hoyos 1, 12 y 17 con birdies en los hoyos 3, 9, 10, 13 y 15.

A ello se suma un espectacular eagle en el hoyo 16, donde completó el recorrido con dos impactos menos, rendimiento que llevó incluso a dejarlo en ese momento en el tercer lugar.

El desarrollo de la ronda le permitió a “Joaking” cerrar el día con una tarjeta acumulada de -2, ubicándose en el puesto 12, pero apenas a tres golpes del líder del PGA Championship, el inglés Aaron Rai, que tiene una tarjeta de -5.

Niemann se robó las miradas con el eagle que concretó en Pensilvania. “Creo que es un tiro desde el tee realmente difícil. El fairway va todo de izquierda a derecha, se inclinó a la izquierda, así que necesitaba golpear un draw alto. Y he estado golpeando más bien un tipo de vuelo medio, vuelo sostenido toda la semana. Allí simplemente tuve un buen setup”, remarcó en conferencia de prensa.

Mañana domingo, el chileno disputará la última ronda del PGA Championship, buscando seguir mejorando con tal de, por qué no, soñar con el primer major de su carrera, considerando que todo puede pasar estando apenas a tres golpes del liderato.

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