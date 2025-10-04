;

Valentina Toro se consagra como campeona del Series A de Kuala Lumpur

La karateca chilena venció a la japonesa Ai Ito en la categoría -55kg.

José Campillay

Getty Images - Referencial

Getty Images - Referencial / SOPA Images

Valentina Toro consiguió un nuevo logro en su carrera y pone una vez más el nombre de Chile en lo más alto del karate a nivel mundial.

La chilena se consagró campeona del Series A de Kuala Lumpur, Malasia, luego de vencer a la japonesa Ai Ito en la categoría -55kg.

Toro, que ha tenido un crecimiento a gran ritmo, continúa trabajando de buena manera y cosechando victorias importantes, incluyendo campeonatos, de cara al Mundial de Karate El Cairo 2025.

Hay que recordar que la cita planetaria será entre el 27 y 30 de noviembre, donde se espera una gran presentación de la deportista nacional.

