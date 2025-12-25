;

VIDEO. Santiago Wanderers pierde a una de sus figuras para 2026: “Mi intención siempre fue quedarme un año más”

“Después de tres años en esta institución, llega el momento de despedirme”, escribió Juan Ignacio Duma, goleador de los “Caturros”.

Javier Catalán

FOTO: YVO SALINAS / AGENCIAUNO

FOTO: YVO SALINAS / AGENCIAUNO / YVO SALINAS

Con la irregular campaña realizada este 2025, ya serán cinco las temporadas en las que Santiago Wanderers no consigue volver a la máxima categoría del fútbol chileno.

Tras su último descenso en 2021, los de Valparaíso no han logrado el objetivo de regresar a la Primera División y ahora el panorama se ve más complicado que nunca, tras la salida de uno de sus mejores jugadores: Juan Ignacio Duma, quien se despidió del club a través de sus redes sociales.

Después de tres años en esta institución, llega el momento de despedirme. No es fácil poner en palabras todo lo vivido, porque fueron años intensos, de aprendizaje, de crecimiento y de momentos que voy a llevar conmigo para siempre”, escribió el argentino de 32 años en su cuenta de Instagram.

“En cada partido intenté representar estos colores y los valores del club de la mejor manera posible. Ojalá haya estado a la altura de lo que significa vestir esta camiseta. Mis intenciones siempre fueron quedarme y seguir defendiéndola al menos un año más, pero lamentablemente hoy los caminos se separan”, agregó el formado en Universidad de Chile.

En las tres temporadas que alcanzó a disputar con los “Caturros”, el atacante jugó 88 partidos, en los que anotó 26 goles y entregó 15 asistencias. En 2025, producto de las lesiones, solo pudo sumar 12 encuentros en la Primera B, en los que marcó en 7 ocasiones.

“Quiero agradecer profundamente al club, a mis compañeros, a cada trabajador de la institución y, muy especialmente, a la gente. Gracias, Decano, por el cariño inmenso que nos entregaron durante todo este tiempo, tanto a mí como a mi familia. Estaremos eternamente agradecidos”, cerró Juan Ignacio Duma.

