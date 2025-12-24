;

VIDEO. “Unión Española y Deportes Iquique están tratando de afirmarse de algo que no tiene mucho sustento”

En conversación con Los Tenores, Diego Livingstone reconoció el acuerdo para sumar un nuevo jugador a Deportes Concepción y profundizó en cómo se preparan para el regreso a Primera División.

Carlos Madariaga

Deportes Concepción es una de las grandes novedades que tendrá la Liga de Primera para la temporada 2026.

Al respecto, el presidente del elenco lila, Diego Livingstone, conversó con Los Tenores. “Nuestra pega es consolidarnos de buena forma en Primera, no rebotar o hacer un efecto yo-yo, sino quedarnos día a día, no movernos y mejorar cada día más”, comentó, valorando el mercado de fichajes que están desarrollando.

“Ellos saben lo que está pasando y que estamos haciendo las cosas bien, que tenemos objetivos claros y muchas cosas por hacer todavía. Por eso muchos deciden unirse a este proyecto”, aseguró el mandamás de Deportes Concepción.

Además, reconoció el acuerdo para incorporar desde Cobreloa al delantero Aldrix Jara. “Ya pasa a ser parte de nosotros. Compramos una parte de su pase, estamos muy contentos con eso”, resaltó.

El futuro de Deportes Concepción

La ambición en el elenco penquista está instalad con tal de repletar Collao en Primera División. “Este año promediamos 11.750 personas, esperamos que eso aumente y tener un promedio de 15 mil personas, con al menos cinco partidos con un lleno total”, comentó, proyectando también el inicio de la próxima temporada.

“Estamos armando la Noche Lila el 14, queríamos ver si es con Newell’s, pero cambiaron de directiva y veremos si son ellos o tendremos que ver otro equipo internacional, hay que cerrarlo el viernes. Después, del 18 al 25 de enero, la Serie Río de La Plata y luego el torneo”, dijo el presidente de Deportes Concepción, quien también fustigó el reclamo de Unión Española y Deportes Iquique para permanecer en Primera División.

“No la compartimos. Es algo que ellos están tratando de agarrar una arista que fue en un tiempo de pandemia. Lamentablemente, deportivamente no cumplieron y están tratando de afirmarse de algo que no tiene mucho sustento”, cerró Diego Livingstone.

