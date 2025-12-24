;

Manley Clerveaux sale de Colo Colo y ya tiene nuevo equipo en Chile: anuncio oficial

Entre polémicas por su comportamiento, el joven extremo de la cantera alba partirá cedido a un equipo de la Primera B.

Uno de los futbolistas jóvenes que más entusiasmo generó en Colo Colo durante 2025 fue Manley Clerveaux, extremo de 19 años que sorprendió en su debut con la camiseta alba.

Pese a tener una irrupción importante y ser subido al primer equipo de manera definitiva durante varias semanas, dejó de ser considerado para los partidos debido a problemas de comportamiento, situación que fue reconocida públicamente por Fernando Ortiz.

Desde entonces, comenzó a instalarse la idea de que lo mejor para el joven haitiano era salir a préstamo en 2026, con el objetivo de sumar experiencia y madurez pensando en un eventual regreso al “Cacique”.

Ese escenario finalmente se concretó y este miércoles, “Neyman” ,como él mismo se apoda, fue anunciado como nuevo refuerzo de Deportes Puerto Montt, elenco de la Primera B.

Clerveaux llegará al “Velero”, club que arriba a la división de plata con un proyecto atractivo, tras haber sido campeón con amplia diferencia de la Segunda División Profesional. Allí, el habilidoso extremo albo será dirigido por el experimentado Emiliano Astorga.

