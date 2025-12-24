En las últimas horas, empezó a sonar con fuerza la opción de que Paulo Díaz vuelva al fútbol chileno, específicamente a Universidad Católica. Es más, el actual defensa de River Plate habría rechazado una oferta del Inter Miami de la MLS en medio del supuesto interés de la UC.

Al respecto, Ítalo Díaz, padre de Paulo, conversó con ADN Deportes y descartó que el central de 31 años tenga en sus planes retornar a Chile, donde supo defender las camisetas de Palestino y Colo Colo.

“Venir a Chile por el momento, no. En estos momentos no pasa por su cabeza volver. Tiene 31 años, a lo mejor va a volver en un tiempo más o va a terminar su carrera afuera”, declaró el padre del seleccionado nacional.

“Siempre es importante que un equipo esté interesado, sobre todo equipos importantes dentro de Chile y Sudamérica. Pero hasta el momento Paulo no tiene pensado volver. La idea es hacer bien las cosas afuera. Aparte que tampoco la idea es que él vuelva tan mal físicamente a Chile, sino que vuelva de buena forma”, añadió.

El presente de Paulo Díaz en River Plate

Consultado sobre la situación contractual del zaguero nacional en Argentina, Ítalo Díaz sostuvo: “Paulo tiene contrato hasta el 2027, con una cláusula de 10 millones y el tema sueldo, eso ya lo ve el representante. Lo de Miami sale ahora y esto fue hace dos años. Y vuelvo a insistir, ¿tú crees que él hubiera preferido venir a Santiago o ir a Miami? Ni loco, se va para allá, si acá pasa por un tema económico igual”.

Además, aseguró: “Siempre hay interés por Paulo, desde Brasil, Europa, Medio Oriente. Eso me pone contento porque siempre hay interés. No es que no tenga nada, ese es el tema, siempre hay interés de clubes en poder contar con él".

“El tema pasa un poco por lo económico. Lo que gana Paulo no es poco, es alto, entonces cuando tú le dices que gana tanto, los clubes se bajan”, complementó.

Finalmente, el padre de Paulo Díaz recalcó que lo más importante es la felicidad y estabilidad de sus hijos, sin importar dónde jueguen. “Acá lo importante, como siempre le he dicho a Paulo y a Nico, es que donde vayan, mientras le paguen y sean felices, no hay problema. Si se va afuera, si vuelve a Chile o se queda en River, bien”, sentenció.