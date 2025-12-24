Incendio forestal obliga a Senapred solicitar la evacuación de seis sectores de comuna del Maule y activar Alerta Roja
La medida fue informada mediante mensajería SAE y busca resguardar a la población ante el riesgo de propagación de las llamas.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para las comunas de Maule, en la región del Maule, y San Nicolás, en la región de Ñuble, a raíz de incendios forestales que amenazan sectores habitados.
La situación más compleja se registra en la comuna de Maule, donde el avance de las llamas obligó a ordenar la evacuación preventiva de los sectores La Campiña, Doña Antonia, Brisas del Maule, Tres Montes, Chacarilla y Chacarillas Norte.
Revisa también:
La medida fue informada a la población a través del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). Según Senapred, el incendio ha consumido cerca de 50 hectáreas de vegetación y se desarrolla en cercanía a viviendas.
El combate del fuego considera el despliegue del Cuerpo de Bomberos, brigadas y técnicos de Conaf, además de apoyo aéreo con helicópteros y un camión aljibe municipal.
“Se movilizarán todos los recursos necesarios”
Desde el organismo indicaron que “con la declaración de la alerta roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado”, con el objetivo de controlar la emergencia debido a su extensión y severidad.
En tanto, en la comuna de San Nicolás, el incendio afecta una superficie menor, cercana a 0,1 hectáreas, en un área de pastizales y matorrales próxima a zonas habitadas.
Pese a su menor magnitud, Senapred resolvió decretar Alerta Roja y reforzar el combate con Bomberos, brigadas especializadas y aeronaves, para evitar una posible propagación del fuego.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.