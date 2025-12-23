;

VIDEO. Senapred decreta Alerta Roja en Litueche por incendio forestal cercano a viviendas y llama a evacuar dos sectores de la comuna

El siniestro se mantiene en combate en la región de O’Higgins. Una alerta SAE fue activado y brigadas, helicópteros y aviones cisterna trabajan para proteger a la población.

Martín Neut

Incendio forestal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para la comuna de Litueche, en la región de O’Higgins, debido a un incendio forestal que se mantiene activo y en combate, con cercanía a sectores habitados y a un tendido eléctrico de alta tensión.

De acuerdo con los antecedentes técnicos entregados por Conaf y el propio Senapred, el siniestro ha consumido alrededor de 50 hectáreas, lo que llevó a la autoridad a cancelar la Alerta Amarilla vigente y elevar el nivel de emergencia, ante el riesgo que representa para la población.

Producto de la evolución del fuego, Senapred solicitó la evacuación preventiva de los sectores Pueblo Hundido y El Naranjal, activando además el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE).

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó mensajería SAE”, informó el organismo.

En el combate del incendio trabajan recursos de Conaf, entre ellos cinco brigadas terrestres, personal técnico, tres helicópteros, dos aviones cisterna y un puesto de mando, con el objetivo de contener el avance de las llamas y evitar su propagación hacia zonas pobladas.

