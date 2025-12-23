El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó Alerta Roja para la comuna de Litueche, en la región de O’Higgins, debido a un incendio forestal que se mantiene activo y en combate, con cercanía a sectores habitados y a un tendido eléctrico de alta tensión.

De acuerdo con los antecedentes técnicos entregados por Conaf y el propio Senapred, el siniestro ha consumido alrededor de 50 hectáreas, lo que llevó a la autoridad a cancelar la Alerta Amarilla vigente y elevar el nivel de emergencia, ante el riesgo que representa para la población.

#SenapredOhiggins Se cancela Alerta Amarilla y declara Alerta Roja para la comuna de Litueche por incendio forestal. Infórmate en: https://t.co/J1dvNgtWXw pic.twitter.com/2uPMAA3x0n — SENAPRED (@Senapred) December 23, 2025

Producto de la evolución del fuego, Senapred solicitó la evacuación preventiva de los sectores Pueblo Hundido y El Naranjal, activando además el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE).

“Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó mensajería SAE”, informó el organismo.

¡ATENCIÓN! #SENAPRED por incendio forestal, solicita evacuar sectores de Pueblo Hundido y El Naranjal, en la comuna de Litueche, Región de O'Higgins. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE. pic.twitter.com/r6LQdHteRJ — SENAPRED (@Senapred) December 23, 2025

En el combate del incendio trabajan recursos de Conaf, entre ellos cinco brigadas terrestres, personal técnico, tres helicópteros, dos aviones cisterna y un puesto de mando, con el objetivo de contener el avance de las llamas y evitar su propagación hacia zonas pobladas.