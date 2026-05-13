Por hasta 8 horas: Aguas Andinas anuncia cortes de agua en Santiago este miércoles 13 de mayo en 2 comunas de la RM / Getty Images

Nuevos cortes de agua afectarán a Santiago. Así lo dio a conocer Aguas Andinas, quienes anunciaron una serie de interrupciones en el suministro en dos comunas de la región Metropolitana.

Según informó la empresa, los cortes en el servicio se deben a trabajos programados por: cambios de válvula e instalación de arranque.

En tanto, las interrupciones de agua son en sectores acotados de cada comuna afectada, es decir, no en la totalidad de las mismas.

En algunos lugares los cortes se podrían prolongar por hasta 8 horas. A continuación, el detalle:

La Florida: desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas.

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Santiago: desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas.