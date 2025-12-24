Foco de incendio casi pasa a mayores: emergencia obliga a cerrar temporalmente estación Patronato de la Línea 2

Durante la tarde de este miércoles, un foco de fuego obligó al cierre preventivo de la estación Patronato de la Línea 2 del Metro de Santiago, lo que generó una interrupción parcial del servicio mientras Bomberos trabajaba en el lugar.

Metro informó que “por procedimiento de Bomberos, estación Patronato #L2 se encuentra cerrada y sin detención de trenes”, por lo que la Línea 2 operó solo entre Vespucio Norte–Cerro Blanco y Puente Cal y Canto–Hospital El Pino, manteniéndose cerrado el acceso oriente.

17:24 H. La estación Patronato vuelve a prestar servicio.



Considera que solo estará habilitado el acceso poniente; el acceso oriente permanecerá cerrado. https://t.co/uGLCBXkKFm — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) December 24, 2025

El capitán de la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Rodolfo Valdivia, explicó que “no fue un incendio como tal”, sino un “fuego que afectó a un transformador en la entrada de la estación, el cual fue controlado sin mayores consecuencias”.

Mediante videos se puede ver las consecuencias de las llamas afectaron la parte de atrás de la entrada oriente.

Finalmente, Metro informó que a las 17:24 horas el servicio fue normalizado y la estación volvió a operar con detención de trenes.