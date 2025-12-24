;

OS9 captura a segundo imputado por doble homicidio en La Pintana: sería uno de los homicidas de “Mono Vaster”

El sospechoso fue formalizado tras diligencias especializadas y quedó privado de libertad por 90 días, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas del ataque.

Martín Neut

Personal del OS9 de Carabineros concretó la detención de un segundo imputado por el doble homicidio ocurrido en septiembre de 2024 en la población Santo Tomás de La Pintana, crimen que tuvo como principal víctima a Vaster Miller Guajardo (31), conocido como el “Mono Vaster” o “Dios de la Guerra”.

El ataque se registró la tarde del 10 de septiembre, cuando Miller, herido tras ser seguido por sujetos armados en la vía pública, ingresó a un departamento para resguardarse.

Sin embargo, los atacantes dispararon en reiteradas ocasiones contra el inmueble, provocando la muerte del propio Miller y de un hombre de 55 años que se encontraba al interior del domicilio.

Prisión preventiva por 90 días

Tras una serie de diligencias investigativas, que incluyeron análisis criminal y técnicas especiales autorizadas por el tribunal, el OS9 identificó y detuvo este 24 de diciembre de 2025 a L.A.C.L., de 23 años, como presunto participante del ataque.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden emanada del 15° Juzgado de Garantía de Santiago. Si bien el imputado no registra antecedentes penales, mantiene detenciones previas por tráfico de drogas, falsificación de licencia de conducir e infracción a la salud pública.

Por instrucción del fiscal Ernesto González Durán, fue puesto a disposición del tribunal y quedó en prisión preventiva por 90 días, mientras se desarrolla la investigación.

