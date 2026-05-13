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Quién es Laura Mlynarz, la nueva presidenta de la FECh y su vínculos con el Partido Comunista

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile volvió a tener conducción tras dos años sin mesa directiva. La lista ganadora obtuvo el 60% de los votos.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) volvió a tener representación tras dos años sin mesa directiva. En las elecciones realizadas este lunes y martes, la lista Conectemos la Chile se impuso con el 60% de los votos y será encabezada por Laura Mlynarz.

La participación alcanzó los 18.463 estudiantes, equivalente al 49,1% del padrón total de 37.606 alumnos, según datos del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de la FECh.

La cifra permitió superar ampliamente el mínimo exigido, luego de que en 2024 solo votara el 9% del estudiantado.

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Laura Mlynarz es estudiante de cuarto año de Ingeniería Civil Hidráulica y jugadora de la selección de fútbol femenino de la Universidad de Chile. Además, milita hace cinco años en las Juventudes Comunistas (JJ.CC.).

La nueva presidenta electa también es hija de Iván Mlynarz, quien encabezó la FECh en 1999 y 2001. Durante su trayectoria universitaria, participó en el Centro de Estudiantes de Plan Común y presidió el Centro Deportivo de Estudiantes de la Universidad.

En su presentación de candidatura, Mlynarz sostuvo que durante sus años en la casa de estudios participó en trabajos voluntarios, experiencia que le permitió comprender “el sentido público de la universidad, donde los estudiantes siempre estaremos al servicio del pueblo”.

La lista Conectemos la Chile, vinculada al Partido Comunista y al Frente Amplio, derrotó a Nuevo Horizonte, encabezada por Ricardo Román, estudiante de Derecho y cercano a las Juventudes Socialistas.

Tras su victoria, Mlynarz destacó el nivel de participación estudiantil. “Estamos muy felices y muy contentos también por el nivel de participación en el proceso”, señaló a Radio Portales.

También planteó que la nueva federación deberá trabajar con amplitud. Según dijo, “nuestra federación y este pleno en verdad no depende de una presidencia, no depende de una mesa directiva”, sino de la capacidad de articular objetivos comunes.

La elección fue celebrada por figuras del PC y el FA, entre ellas Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa, Daniel Núñez y Emilia Schneider, quienes destacaron el retorno de la organización estudiantil en la Universidad de Chile.

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