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VIDEO. “El mejor país de la Galaxia Chilena”: mexicano queda impactado con tradicionales encuentros en Salvador

El influencer Gabriel Cocom, conocido como “Fonola”, viralizó su reacción tras encontrar entrenamientos inspirados en famosa cinta.

Nelson Quiroz

cAPTURAS

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El comediante mexicano Gabriel Cocom, conocido en redes sociales como “Fonola”, volvió a generar conversación sobre Chile tras publicar un video grabado en las cercanías de la estación Salvador del Metro de Santiago, donde se encontró con un grupo que practicaba esgrima Jedi en un parque capitalino.

En el registro, el influencer relató con humor su sorpresa al descubrir las clases inspiradas en Star Wars.

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Me acaba de explotar el cerebro aquí en Chile”, comentó mientras grababa a los participantes entrenando con sables láser. Entre bromas, incluso calificó a los asistentes como “los nuevos carabineros” y aseguró que “Chile necesita esta gente”.

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El video rápidamente se viralizó y provocó cientos de reacciones, especialmente por las referencias del mexicano a un grupo de personas que se encontraba cerca del lugar y a quienes llamó reiteradamente “marihuanos”.

Lejos de molestarse, muchos usuarios respondieron en tono humorístico, defendiendo el carácter recreativo y cotidiano del consumo de cannabis en Chile. “Más respeto con los marihuanos que somos gran parte de tus seguidores”, escribió un internauta, mientras otro comentó: “Los marihuanos también usamos la Fuerza”.

La agrupación protagonista del video también fue identificada por los usuarios: se trata de Esgrima Jedi Chile, colectivo que realiza entrenamientos abiertos en Santiago y otras ciudades del país.

Diversos seguidores destacaron que las clases se realizan regularmente y que incluso existen sedes en regiones como Valparaíso y La Serena.

El fenómeno se suma a otros registros virales protagonizados por Gabriel Cocom durante su estadía en Chile. Hace algunos meses ya había generado debate tras bromear sobre el uso masivo de tarjetas y pagos electrónicos en el país, afirmando que en Santiago “ya nadie usa efectivo”.

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