Incendios forestales en Chile: estos son todos los siniestros que se encuentran en combate hoy

En horas de la tarde de este domingo, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) entregó una actualización respecto a los incendios forestales que afectan a varias regiones del país.

Según detalló el organismo, actualmente hay 3 de estos siniestros que se encuentran en combate, de los cuales 2 están activos y uno ya está controlado.

Asimismo, el incendio Las Hijuelas, en la región de O’Higgins, fue extinguido por voluntarios.

Incendios forestales en Chile

Región de Valparaíso

El incendio La Foresta de Zapallar, en comunas de Zapallar y La Ligua, ya ha consumido 100 hectáreas, lo que provocó que se declarara alerta roja para ambas localidades.

Equipos de CONAF y Bomberos se encuentran combatiendo el siniestro que sigue activo .

Región de Maule

El incendio forestal El Álamo, en la comuna de Río Claro, ha afectado a una superficie de 0,3 hectáreas.

La emergencia se mantiene en combate por parte de equipos de CONAF y Bomberos.

Región de Coquimbo

El incendio San Marcos, en la comuna de Combarbalá, consumió 2,7 hectáreas afectadas, y ya está controlado .

Región de O’Higgins

El incendio Las Hijuelas, en la comuna de Chépica, consumió 0,2 hectáreas producto de las llamas.

Gracias al trabajo de voluntarios, el siniestro fue extinguido .