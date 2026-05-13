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Carabineros realiza operativo fuera Santiago 1 por comercio informal: retiran puestos irregulares

El procedimiento permitió retirar entre 10 y 15 puestos no autorizados en las inmediaciones del recinto penitenciario. No hubo detenidos ni lesionados.

Juan Castillo

Richard Jiménez

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Un operativo contra el comercio irregular se desarrolló en las afueras de la cárcel Santiago 1, en la comuna de Santiago, con participación de Carabineros y personal de seguridad municipal.

El procedimiento apuntó a despejar el espacio público y fiscalizar puestos no autorizados instalados en el entorno del recinto penitenciario.

El balance fue entregado por el mayor Gonzalo Vera Riquelme, comisario de la Segunda Comisaría de Santiago Central, quien sostuvo que la intervención buscó mejorar las condiciones de tránsito y seguridad para vecinos, peatones y familiares que concurren al penal.

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Retiro de puestos y recuperación del espacio público

Según detalló el oficial, “este es un balance positivo que realizamos como Carabineros de Chile, y que tiene como propósito la fiscalización del comercio irregular que se ubica en estos centros penitenciarios”.

Durante el procedimiento, personal municipal retiró aproximadamente entre 10 y 15 puestos irregulares. Además, Carabineros informó que no se registraron personas detenidas ni funcionarios lesionados durante la intervención.

El mayor Vera explicó que este tipo de fiscalizaciones busca enfrentar focos asociados a incivilidades, comercio no autorizado y posibles delitos en las inmediaciones de recintos penitenciarios. En esa línea, afirmó que “con esto logramos la recuperación de espacios públicos, evitar inseguridades y estos focos que permiten muchas veces la comisión de hechos delictuales”.

Asimismo, el comisario señaló que la presencia de puestos sin autorización puede afectar el tránsito habitual de las personas que circulan por el sector. Por eso, recalcó que el objetivo también es permitir que la comunidad use el espacio con mayor normalidad.

“Con esto logramos que la comunidad se logre desplazar con normalidad, y que las personas que visitan estos centros penitenciarios puedan concurrir a visitar a sus familiares con normal tranquilidad”, agregó.

Desde Carabineros también señalaron que existe un servicio permanente de fiscalización y control en el exterior de centros penitenciarios. Según el mayor Vera, ese trabajo ha permitido recuperar espacios y detener a personas vinculadas a los denominados “pelotazos”, práctica asociada al lanzamiento de elementos hacia el interior de las cárceles.

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