“No tenía ningún sentido seguir en el club, al parecer no me querían... Fue una pena, porque amo Chile”

A principios de año, Coquimbo Unido anunció a Matías Fracchia como su primer refuerzo para esta temporada 2026. Sin embargo, el defensa chileno apenas duró dos meses en el conjunto “pirata”, siendo desvinculado del club de forma muy polémica.

Ahora, el zaguero de 30 años decidió hablar sobre su abrupta salida del cuadro coquimbano, donde alcanzó a disputar un solo partido, que fue contra Limache por las semifinales de la Supercopa.

“Luego de ese único partido que jugué, parece ser que algo cambió con respecto a ese apoyo que el cuerpo técnico me había dado unas semanas antes. Me hicieron saber que no iba a estar en los planes por el resto de la temporada, que iba a ser un año muy largo para mí y que lo mejor era que buscara una salida”, señaló Fracchia en diálogo con AS.

“Yo soy un profesional contratado para un trabajo al que no se le dio la oportunidad de demostrarlo y al que obligaron a buscar una salida. El día previo a la final (de la Supercopa) me estaban pidiendo que acelerara la búsqueda de una solución. No me dejaron negociar, era lo que ofrecían, y si no aceptaba, me iban a hacer pasarlo mal todo el año”, aseguró el defensor, quien actualmente milita en el club Cerro Largo de Uruguay.

En la misma línea, el jugador con pasos por O’Higgins, Barnechea y Vallenar, explicó que “no tenía ningún sentido seguir en un club en el que al parecer no me querían. Quienes me conocen saben que, siendo el fútbol mi pasión, voy por la vida dejando la puerta abierta por donde paso, pero entiendo también que en esta oportunidad no se dio como lo esperaba”.

“Fue una pena, porque amo Chile, me gusta mucho el fútbol de allá y entendí que podía ser una gran oportunidad de aportar a un gran club como Coquimbo. A veces no todo el control está en nuestras manos y lo respeto”, agregó el zaguero.

Por último, Matías Fracchia se mostró dispuesto a volver al fútbol chileno en un futuro. “Volver a Chile es siempre una opción. Me encanta Chile, es el lugar donde nací y en el que tengo a tanta gente querida y amigos, donde he vivido hermosos momentos. Por solo tener una mala experiencia, no quito a Chile de mis opciones. Los errores de dos o tres personajes no opacan lo hermoso de un país", concluyó.