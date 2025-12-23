;

VIDEO. Unión Española inicia la postergada instalación de las luminarias de su estadio: esto durarán los trabajos

El elenco hispano pudo dar comienzo al proceso de remodelación del Santa Laura, aunque con otros inconvenientes asociados.

Carlos Madariaga

Unión Española inicia la postergada instalación de las luminarias de su estadio: esto durarán los trabajos

Unión Española inicia la postergada instalación de las luminarias de su estadio: esto durarán los trabajos / Cedida

En un 2025 absolutamente negativo para Unión Española, consumado ya su descenso a la Primera B, uno de los elementos que marcaron su campaña fue los problemas para contar con Santa Laura.

Lo sumamente caro del proceso de remodelación de la iluminación del recinto deportivo retrasó paulatinamente la labor, complicando en algunos momentos la localía en Independencia. De hecho, este tema también se postergó tras el cierre de la temporada.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, hoy martes hubo novedades luego que la fábrica de postes metálicos Orbe inició el proceso de instalación de los focos para la nueva iluminación del estadio Santa Laura.

Se espera que el proceso con los cuatro focos ya esté asentado para el martes 30 de diciembre.

Eso sí, Unión Española no tiene garantizada su localía de cara al inicio de la Primera B 2026, considerando que están cambiando el pasto del Santa Laura, proceso que recién permitirá tener el estadio disponible en marzo.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad