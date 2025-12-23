Unión Española inicia la postergada instalación de las luminarias de su estadio: esto durarán los trabajos / Cedida

En un 2025 absolutamente negativo para Unión Española, consumado ya su descenso a la Primera B, uno de los elementos que marcaron su campaña fue los problemas para contar con Santa Laura.

Lo sumamente caro del proceso de remodelación de la iluminación del recinto deportivo retrasó paulatinamente la labor, complicando en algunos momentos la localía en Independencia. De hecho, este tema también se postergó tras el cierre de la temporada.

Sin embargo, hoy martes hubo novedades luego que la fábrica de postes metálicos Orbe inició el proceso de instalación de los focos para la nueva iluminación del estadio Santa Laura.

Se espera que el proceso con los cuatro focos ya esté asentado para el martes 30 de diciembre.

Eso sí, Unión Española no tiene garantizada su localía de cara al inicio de la Primera B 2026, considerando que están cambiando el pasto del Santa Laura, proceso que recién permitirá tener el estadio disponible en marzo.