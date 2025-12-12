;

“No creo que sea tan rápido”: la expectativa en Unión Española ante su reclamo a la ANFP por el lío reglamentario que puede mantenerlos en Primera

Sabino Aguad también entregó plazos para los trabajos definitivos en el césped y luminarias del Santa Laura.

Carlos Madariaga

Este viernes terminó de desarrollar la segunda jornada del Consejo de Presidentes de la ANFP, donde se aprobaron las bases de los campeonatos de Primera División y Primera B.

“Fueron reuniones fructíferas, productivas. Vimos también las cifras económicas de la ANFP”, explicó en Quilin el gerente deportivo de Unión Española, Sabino Aguad, quien también afrontó el reclamo hecho al directorio en torno al lío reglamentario que haría prevalecer los promedios, sistema desechado hace años.

Mientras antes se sepa, mejor, pero no creo que sea tan rápido. No tenemos fechas ni nada. Esto recién comenzó, no puedo decir si nos demoraremos mucho o poco”, recalcó.

El futuro de Unión Española

Aprovechando su presencia ante los medios, entregó detalles en torno al proceso para que el Santa Laura tenga sus nuevas luminarias.

“Tenemos los postes, todo, pero el estadio se arrendó para un concierto mañana. Postergamos al miércoles la instalación. A más tardar la primera semana de enero comenzamos con las luces”, explicó Sabino Aguad, desestimando el hecho que el recinto de Independencia pueda tener césped sintético.

“Mantenemos pasto natural, cambiamos completa la cancha y eso sí nos va a atrasar. No podemos dar una fecha, pero esperamos tenerla en febrero”, cerró el gerente deportivo de Unión Española, advirtiendo que dicha situación puede afectar la localía del club en el inicio de la temporada 2026.

