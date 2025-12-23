;

VIDEO. Los Tenores, entre los movimientos en la banca de la U de Chile y los nuevos problemas que enfrenta la ANFP

En el programa de este martes, nuestros panelistas también supieron del antecedente al que se aferran Unión Española y Deportes Iquique para no descender a la Primera B.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este martes 23 de diciembre, nuestros panelistas comentaron el anuncio de acuerdo entre Azul Azul para que Gustavo Álvarez deje la U de Chile y la confirmación que irán a por Francisco Meneghini para reemplazarlo.

Danilo Díaz, Pamela Juanita Cordero, Patricio Barrera y Víctor Cruces escucharon las palabras de Matías Fernández como nuevo refuerzo de Colo Colo y el nuevo equipo al que recaló Sebastián Vegas tras su préstamo en los albos.

Además, analizaron el nuevo antecedente al que se aferran la Unión Española y Deportes Iquique para no descender a la Primera B y el nuevo problema que se le presenta a la ANFP.

Revisa también:

ADN

Revive la edición de Los Tenores de este martes 23 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad