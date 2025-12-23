En la edición de Los Tenores de este martes 23 de diciembre, nuestros panelistas comentaron el anuncio de acuerdo entre Azul Azul para que Gustavo Álvarez deje la U de Chile y la confirmación que irán a por Francisco Meneghini para reemplazarlo.

Danilo Díaz, Pamela Juanita Cordero, Patricio Barrera y Víctor Cruces escucharon las palabras de Matías Fernández como nuevo refuerzo de Colo Colo y el nuevo equipo al que recaló Sebastián Vegas tras su préstamo en los albos.

Además, analizaron el nuevo antecedente al que se aferran la Unión Española y Deportes Iquique para no descender a la Primera B y el nuevo problema que se le presenta a la ANFP.

