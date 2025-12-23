“Siempre estarán en mi corazón”: la despedida del máximo goleador de la U en 2025 / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

Este martes se oficializó la salida del máximo artillero de la U de Chile, Lucas Di Yorio.

El argentino finalizó su préstamo, sin que el cuadro azul hiciera uso de la opción de compra. Con ello, Athletico Paranaense lo traspasó al Santos Laguna de México.

Tras 14 goles en 43 encuentros, Lucas Di Yorio utilizó sus redes sociales para despedirse de los fanáticos azules.

“La U ha sido mi casa durante este 2025, y hoy los caminos se separan, pero siempre estarán en mi corazón. He disfrutado muchísimo este tiempo juntos, momentos buenos y momentos no tan buenos, pero siempre dando lo máximo de mí, trabajando y entregando todo por conseguir los objetivos”, resaltó en su cuenta de Instagram.

“Ha sido un placer compartir este tiempo con toda las personas que hace que el club funcione día a día y su incondicional gente, que nos acompañó, nos bancó en todos lados, que siempre alienta, que empuja y que dan la vida por la U”, comentó Lucas Di Yorio, valorando también el respaldo recibido en el equipo y por parte de los fanáticos.

“Quiero agradecer al cuerpo técnico y a mis compañeros, por el apoyo y la confianza en todo momento en mi estadía. Con mi familia, nos llevamos lindas amistades, hermosos recuerdos y mucho amor. Esas compañías que jamás se olvidan y perduran en el tiempo. Jamás los voy a olvidar, azules”, concluyó el ya exatacante azul.