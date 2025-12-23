;

VIDEO. “¿Tenemos algo que agradecerle?”: Camila Flores lanza dura crítica por reunión de Kast con Bachelet

La senadora electa de RN afirmó que el encuentro generó inquietud en la derecha y pidió una aclaración “lo antes posible”.

La senadora electa, Camila Flores (RN), cuestionó públicamente la reunión que sostuvo el presidente electo José Antonio Kast con la expresidenta Michelle Bachelet, encuentro que generó inquietud en sectores de la derecha por la eventual candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de la ONU.

La cita, realizada este lunes y que se extendió por cerca de dos horas, fue explicada por Kast como una instancia para pedir consejos en base a la experiencia presidencial de Bachelet. Si bien reconoció que el tema de la ONU fue abordado, evitó entregar una definición al respecto.

En el programa Sin Filtros, Flores expresó que la falta de claridad provocó dudas entre votantes de su sector.

“Muchas personas de la región me decían: ‘¿qué es esto de que Kast esté apoyando a Bachelet como candidata para la ONU?’”, relató, agregando que “habemos muchos que nos sentimos bastante intrigados para entender qué es lo que está pasando”.

“¿Tenemos algo que agradecerle a Bachelet?”

La parlamentaria señaló que, aunque entiende reuniones con otros expresidentes, en este caso “al no tener claridad del contexto, una puede concluir que probablemente lo que hay detrás es entregarle el apoyo para la ONU”.

En esa línea, cuestionó el gesto político: “¿Tenemos algo que agradecerle a Bachelet? ¿Algo de qué sentirnos orgullosos? Nada”.

Finalmente, Flores pidió una definición al mandatario electo y advirtió sobre el mensaje que se estaría enviando a la base que lo apoyó. “Yo espero que tengamos una aclaración lo antes posible”, sostuvo, remarcando que si este tipo de señales se repiten, “es una señal muy negativa, sobre todo para su electorado”.

