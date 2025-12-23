;

VIDEO. Ministra Delpiano tras inauguración del Centro Espacial Nacional: “Nos permitirá desarrollarnos en la astronomía”

La titular de Defensa confirmó en Tu Nuevo ADN la construcción de dos futuros complejos especializados en Punta Arenas y Antofagasta. El CEN, por su parte, fabricará y operará satélites de observación y datos.

Martín Neut

Andrea Obaid

La inauguración del Centro Espacial Nacional (CEN) en Cerrillos consolida un nuevo paso en el desarrollo científico y tecnológico de Chile, al permitir la fabricación, operación y monitoreo de satélites desde el país.

El proyecto, impulsado por la Fuerza Aérea de Chile, busca fortalecer capacidades estratégicas y el uso de información espacial para fines civiles.

En entrevista con Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, afirmó que el centro representa “un salto tecnológico muy importante y también de autosuficiencia”, destacando la necesidad de contar con capacidades propias.

Puedes compartir, comprar, vender, pero tienes que tener la capacidad de dotarte de elementos que son muy fundamentales”, señaló.

“Necesidad enorme para el desarrollo del país

El CEN contempla la construcción de siete satélites chilenos de 23 kilos y un satélite de observación terrestre de cerca de 200 kilos, orientado al monitoreo del territorio.

Según la ministra, “poder mirar la Tierra desde los satélites es una necesidad enorme para el desarrollo del país”, más allá del ámbito de la defensa.

El recinto funcionará como un hub nacional de tecnología espacial, integrando al Estado, la academia y la industria, y contará con un Laboratorio de Ciencia de Datos con capacidades de cómputo avanzado e inteligencia artificial para el procesamiento de información geoespacial.

Se construirán dos centros más

Delpiano también destacó el impacto en la descentralización y en la formación de capital humano, con centros complementarios proyectados en Punta Arenas y Antofagasta.

El recinto sureño estará enfocado en sistemas de radares y observación, distinto al de la región Metropolitana, mientras que en Antofagasta se avanzará en un centro dedicado a satélites comunicacionales.

Son sistemas distintos, pero complementarios, y de mucho interés para los gobiernos regionales”, afirmó.

En ese contexto, recordó el crecimiento de la astronomía en Chile: “Hace un tiempo no había una sola carrera de astronomía en Chile (…) y resulta que hoy día tenemos 22 carreras de astronomía en el país, porque tenemos dónde practicar, estudiar. El Centro Espacial nos permitirá desarrollarnos como en la astronomía”.

