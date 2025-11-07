Militante de RN es detenido por romper carteles de Camila Flores y amenazar con arma a candidata Samira Chahuán

Una semana de alta tensión ha tenido Renovación Nacional (RN), luego de que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, decidiera apoyar al candidato a diputado por el partido Republicano Álvaro Carter, por sobre la carta de su partido, Ximena Ossandón.

Sin embargo, un nuevo episodio se sumó a esta crisis que atraviesa el partido, puesto que un militante RN fue detenido tras ser sorprendido rompiendo carteles de la diputada que busca su reelección, Camila Flores, además de amenazar con un arma blanca a la también candidata del bloque, Samira Chahuán, todo esto en el sector de Reñaca.

“Lo que vivimos en Reñaca no es un hecho aislado. Hace días venimos denunciando que nos rompen carteles, nos atacan y nos quieren amedrentar. Pero a mí no me van a callar. Esta es la diferencia entre una derecha cobarde y una derecha valiente, que no se deja intimidar por matones ni por operadores políticos desesperados”, señaló Flores.

“Quienes hoy actúan con odio, mañana serán los mismos que pidan respeto. Yo seguiré dando la cara, en la calle y con la gente, porque la Derecha Valiente no se esconde, da la pelea de frente”, agregó.

Finalmente, Flores llamó a todos los sectores políticos a condenar sin matices este tipo de hechos, recordando que “la democracia se defiende con ideas, no con violencia”.

El hecho ocurre solo días después de que la propia diputada Flores denunciara públicamente, a través de sus redes sociales, la destrucción reiterada de su propaganda electoral en distintos puntos de la región, lo que había calificado como una señal de intolerancia política.