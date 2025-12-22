;

Kaiser por posible apoyo de Kast a postulación de Bachelet a la ONU: “Lo miramos con mucha preocupación”

El timonel del Partido Nacional Libertario expresó inquietud ante un eventual respaldo del presidente electo a la exmandataria y llamó a no avanzar en la nominación internacional.

El eventual respaldo del presidente electo José Antonio Kast a una postulación de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU abrió una nueva tensión en la derecha, particularmente con el Partido Nacional Libertario, que manifestó públicamente su rechazo a la idea y pidió no avanzar en esa nominación.

La inquietud fue expresada por el diputado y timonel libertario Johannes Kaiser, quien abordó el tema durante una transmisión en su canal de YouTube, en la antesala de la reunión agendada entre Kast y la exmandataria.

“No sabemos nada. En términos reales, se supone que iba a haber una reunión, pero no tenemos noticia de que eso se vaya a transformar en política. Evidentemente, esto lo miramos con mucha preocupación”, afirmó.

“Representa un ciclo político agotado”

Desde el partido, además, se cuestionó el costo político y fiscal de impulsar la candidatura de la expresidenta. El vicepresidente de la colectividad y diputado electo, Hans Marowski, sostuvo que Bachelet “representa un ciclo político agotado”.

La discusión se da en un momento clave, cuando el Partido Nacional Libertario evalúa si participará o no del futuro gobierno de Kast, con sectores internos que plantean la necesidad de seguir un camino propio y marcar diferencias con el liderazgo republicano.

Por ahora, Kast ha señalado que cualquier definición se abordará una vez que asuma el mando, mientras el debate continúa evidenciando las diferencias internas en la derecha respecto del rol que debería asumir Chile en una eventual postulación de la exmandataria al organismo internacional.

