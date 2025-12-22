;

La mejor temporada de su carrera: los números de “Paqui” Meneghini que lo tienen a un paso de la banca de la U

La gran campaña en O’Higgins de Rancagua dejó al entrenador argentino como la prioridad de Azul Azul para reemplazar a Gustavo Álvarez.

Este lunes, el camino de la Universidad de Chile de cara a la temporada 2026 dejó de ir cuesta arriba y, con el acuerdo ya oficializado para la salida de Gustavo Álvarez, el club quedó en condiciones de elegir a su nuevo entrenador.

Tal como informó el propio Manuel Mayo, gerente deportivo del club, el apuntado por Azul Azul para asumir el banco de la institución es Francisco Meneghini, quien no renovó en O’Higgins y es cuestión de tiempo para que sea oficializado en los universitarios.

“Paqui”, que en años anteriores ya había estado en la carpeta de los azules, ahora sí parte como la primera opción para asumir la dirección técnica, y su oportunidad en un equipo grande llega justo después de la mejor temporada de su carrera en el fútbol chileno.

En el Campeonato Nacional 2025 con O’Higgins, el entrenador argentino de 37 años alcanzó el tercer lugar de la tabla con 56 puntos, lo que le valió la clasificación a la Copa Libertadores, dejando en el camino al club al que justamente arribaría ahora, la U, que terminó accediendo a la Copa Sudamericana.

Este exitoso paso por el “Capo de Provincia” se suma a sus campañas en Everton, Audax Italiano y dos temporadas en Unión La Calera, lo que le da un balance total de 159 partidos dirigidos en la Primera División de Chile, con 61 victorias, 51 empates y 47 derrotas.

Además, no será la primera vez que trabaje en el Centro Deportivo Azul, ya que en 2011 fue parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli como analista de video y, posteriormente, en 2016, se desempeñó como asistente de Sebastián Beccacece.

