El antecedente que complica a la ANFP ante el reclamo de Unión Española y Deportes Iquique / Cristian Vivero Boornes

El pasado 11 de diciembre, Unión Española y Deportes Iquique desarrollaron un reclamo al directorio de la ANFP apuntando a evitar su descenso a la Primera B.

Lo que reclaman hispanos y nortinos es la prevalencia del Reglamento de la ANFP por sobre las bases, lo que deja en vigencia los promedios de las últimas tres temporadas y, con ello, le evitaría a ambos el perder la categoría.

Aunque han pasado más de diez días sin que haya un pronunciamiento oficial al respecto, en Quilin 5635 la intención pasa por desestimar el reclamo apuntando a que el artículo 90 (el que mantiene los promedios vigentes), al ir en contra de los estatutos que establecen 16 equipos en Primera División, está derogado tácitamente.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, hay un antecedente no menor y que complica el planteamiento de la ANFP.

El pasado 4 de diciembre se desarrolló el consejo telemático que aprobó el cambio al reglamento a contar de 2026, para lo cual el ente rector del fútbol chileno envió a los clubes un comparativo para reflejar los cambios a votar y estén informados de antemanos.

El detalle es que, al momento de establecer las principales modificaciones, cambiando el artículo 90 al artículo 38, en el comparativo plantea que el reglamento que apunta a que el promedio es la fórmula para marcar los descensos está vigente, lo que daría sustento legal al reclamo de Unión Española y Deportes Iquique.

En el documento al que tuvo acceso ADN Deportes se puede reflejar este reconocimiento que se hace por parte de la ANFP, antecedente que puede marcar el desarrollo de la queja elevada al directorio.