VIDEO. Azul Azul confirma a “Paqui” Meneghini como el nombre para reemplazar a Gustavo Álvarez en el banco de la U

Según información de ADN Deportes y tal como afirmó el propio gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo, el DT ex O’Higgins asumirá los desafíos del “Romántico Viajero” en 2026.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Azul Azul confirma a “Paqui” Meneghini como el nombre para reemplazar a Gustavo Álvarez en el banco de la U / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La Universidad de Chile al fin pudo llegar a un acuerdo para la salida de Gustavo Álvarez y ahora, por fin, está en condiciones de anunciar a su nuevo entrenador.

Según información de ADN Deportes, Francisco “Paqui” Meneghini será el nuevo director técnico de los azules a partir de 2026.

El argentino de 37 años llega al Centro Deportivo Azul luego de una gran campaña en O’Higgins de Rancagua, donde finalizó su contrato y decidió no renovar para esperar una oportunidad en el CDA.

Finalmente, fue el propio Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, quien confirmó las noticias del acuerdo para despedir a Álvarez y que su reemplazante será Meneghini.

“Como saben, hubo directorio y me tocó presentar la definición del cuerpo técnico para el año 2026. El primer tema fue el cuerpo técnico actual, con el cual se ha llegado a un acuerdo mutuo para no seguir trabajando durante el 2026. Es un acuerdo de palabra, donde todavía falta la firma, pero que ya está en manos de los abogados para que se concrete en las próximas horas”, señaló primero sobre la salida del actual DT.

En cuanto a cómo se optó por el reemplazante de Álvarez, comentó: “Se presentó una lista de 12 candidatos que calzaban con el perfil definido tanto por el club como por el directorio. Luego se redujo a una cantidad menor y se presentó una terna. El directorio votó y se decidió que la intención del club es intentar contar con el entrenador Francisco Meneghini, con quien nos contactaremos a la brevedad, una vez esté firmado el acuerdo con nuestro cuerpo técnico anterior”.

“Se presentó un análisis desde lo que se puede evaluar desde una gerencia deportiva. La idea era que el directorio pudiera votar con información clara y que hayan llegado a un acuerdo unánime es muy positivo”, sentenció Manuel Mayo.

