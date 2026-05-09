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VIDEOS. Influencer Otakin se descompensó en show de Korn en Chile y terminó en atención médica: “Empecé a ver puntitos”

Fue el famoso creador de contenido quien compartió en redes sociales registros del momento.

Nelson Quiroz

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El influencer chileno Otakin vivió un complicado momento durante el esperado regreso de Korn a Chile, luego de sufrir una descompensación en medio del concierto realizado en el Parque Estadio Nacional.

El creador de contenido, reconocido fanático de la banda liderada por Jonathan Davis, compartió en sus redes sociales registros desde la cancha frontal, donde logró ubicarse muy cerca del escenario.

Sin embargo, el intenso calor, el apretado ambiente y la gran cantidad de asistentes terminaron afectándolo físicamente.

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A través de historias de Instagram, Otakin mostró el momento en que fue retirado por personal de seguridad hacia la carpa de atención médica. Allí, paramédicos le realizaron controles y confirmaron que presentaba una subida de presión arterial, alcanzando los 146/84 mm Hg.

Lejos de alarmarse, el influencer se tomó la situación con humor. “Como corresponde, quedé corneta”, comentó mientras era atendido, incluso bromeando con los registros de su evacuación entre el público.

Horas más tarde, el propio Otakin tranquilizó a sus seguidores y aseguró que se encontraba en buenas condiciones. “Estoy bien, no hice nada. Solo empecé a ver puntitos porque estaba muy apretado y fatigado, pero se disfrutó”, explicó.

El episodio ocurrió en una noche marcada por la euforia de los fanáticos del nu metal, en el primer show de Korn en Chile tras casi una década de ausencia.

El concierto reunió a miles de personas y también dejó uno de los momentos virales de la jornada, cuando el público comenzó a corear “¡Otakin!” al vocalista de la banda telonera Seven Hours After Violet, debido a su parecido físico con el influencer.

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