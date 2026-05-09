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Mauricio Pinilla rompe el silencio sobre supuesto nuevo romance de Gissella Gallardo

El exfutbolista reaccionó a los rumores sobre la vida sentimental de Gissella Gallardo tras confirmar su separación. La panelista fue vista junto a un empresario.

Juan Castillo

Canal 13

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Mauricio Pinilla abordó públicamente los rumores sobre el supuesto nuevo romance de su exesposa, Gissella Gallardo, luego de que la comunicadora confirmara el término de su relación y fuera captada saliendo de una fiesta junto a un misterioso hombre.

La panelista del programa “Hay que decirlo” reveló recientemente que la separación con el exdelantero ocurrió entre octubre y noviembre del año pasado, aunque ambos continuaron viviendo bajo el mismo techo hasta comienzos de este año.

Según explicó, fue hace cerca de un mes y medio cuando decidieron seguir caminos separados de manera definitiva.

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Es verdad que estoy separada desde octubre-noviembre del año pasado. Después de eso, decidimos seguir viviendo juntos hasta principios de este año”, comentó Gallardo, agregando que ya se encuentra preparando su salida de la casa que compartía con el exfutbolista.

En medio de ese escenario, distintos programas de espectáculos comenzaron a especular sobre nuevas relaciones amorosas tanto de Pinilla como de Gallardo. La comunicadora incluso fue vista tomada de la mano con el empresario José Alfredo Rivas tras asistir a una fiesta.

La reacción de Pinilla a los rumores sobre Gissella Gallardo

Consultada sobre el supuesto romance, Gissella Gallardo descartó tener actualmente una relación formal, aunque reconoció que está conociendo nuevas personas. “Es un amigo que estoy conociendo, estoy conociendo a otros amigos también”, señaló.

Por su parte, el programa “Primer Plano” logró conversar con Mauricio Pinilla, quien evitó profundizar en el proceso de separación y eventual divorcio. “Esos son temas personales que estamos viendo nosotros”, respondió el exseleccionado nacional.

Sin embargo, el exjugador sí reaccionó cuando fue consultado directamente sobre la posibilidad de que Gallardo tenga un nuevo amor. Lejos de cualquier polémica, Pinilla respondió escuetamente: “Que sea feliz, se lo merece”.

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