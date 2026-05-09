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VIDEOS. Audax Italiano enciende la lucha en la Copa de la Liga: triunfazo y presión total para la U

El equipo de Gustavo Lema venció a Deportes La Serena y tomó el liderato del Grupo D, a la espera del duelo de los azules frente a Unión La Calera.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

Audax Italiano se hizo fuerte en condición de visitante y venció por 4-2 a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

El equipo de Gustavo Lema estuvo dos veces abajo en el marcador, pero mostró carácter para revertir la historia y quedarse con tres puntos clave en el Grupo D, metiéndole presión a Universidad de Chile, que jugará mañana domingo ante Unión La Calera.

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La apertura de la cuenta llegó rápidamente para los locales gracias a la anotación de Gonzalo Escalante (2’). Más tarde, Audax alcanzó el empate mediante Ignacio Fuenzalida (24′), aunque los “Papayeros” volvieron a adelantarse con un gol de Nicolás Stefanelli (36′).

Antes del descanso, Ignacio Fuenzalida (45+5′) volvió a aparecer y firmó su doblete para igualar nuevamente el marcador. Ya en el complemento, el elenco de La Florida completó la remontada con un penal de Michael Vadulli (50′) y un tercer tanto de Fuenzalida (64′), quien decretó el definitivo 4-2 en La Portada.

Gracias a esta victoria, Audax Italiano trepó provisoriamente al primer puesto del Grupo D con 10 unidades, dejando atrás a Universidad de Chile y Unión La Calera, que tienen 7 puntos y se enfrentarán este domingo en el Nicolás Chahuán Nazar. Por su parte, Deportes La Serena sentenció su eliminación con apenas una unidad.

En la última fecha de la Copa de la Liga, los “Itálicos” se medirán ante la U el domingo 7 de junio a las 12:30 horas en La Florida. En paralelo, los “Cementeros” jugarán frente a los “Granates” en La Portada.

Revisa los goles del triunfo de Audax ante La Serena






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