Audax Italiano se hizo fuerte en condición de visitante y venció por 4-2 a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026.

El equipo de Gustavo Lema estuvo dos veces abajo en el marcador, pero mostró carácter para revertir la historia y quedarse con tres puntos clave en el Grupo D, metiéndole presión a Universidad de Chile, que jugará mañana domingo ante Unión La Calera.

La apertura de la cuenta llegó rápidamente para los locales gracias a la anotación de Gonzalo Escalante (2’). Más tarde, Audax alcanzó el empate mediante Ignacio Fuenzalida (24′), aunque los “Papayeros” volvieron a adelantarse con un gol de Nicolás Stefanelli (36′).

Antes del descanso, Ignacio Fuenzalida (45+5′) volvió a aparecer y firmó su doblete para igualar nuevamente el marcador. Ya en el complemento, el elenco de La Florida completó la remontada con un penal de Michael Vadulli (50′) y un tercer tanto de Fuenzalida (64′), quien decretó el definitivo 4-2 en La Portada.

Gracias a esta victoria, Audax Italiano trepó provisoriamente al primer puesto del Grupo D con 10 unidades, dejando atrás a Universidad de Chile y Unión La Calera, que tienen 7 puntos y se enfrentarán este domingo en el Nicolás Chahuán Nazar. Por su parte, Deportes La Serena sentenció su eliminación con apenas una unidad.

En la última fecha de la Copa de la Liga, los “Itálicos” se medirán ante la U el domingo 7 de junio a las 12:30 horas en La Florida. En paralelo, los “Cementeros” jugarán frente a los “Granates” en La Portada.

Revisa los goles del triunfo de Audax ante La Serena

🇱🇻⚽🔥 ¡Se mueve rápidamente el marcador!



Felipe Chamorro capturó el balón tras un error en la salida de Audax Italiano y Gonzalo Escalante anotó la apertura de la cuenta para Deportes La Serena, en este #MatchdaySábado, por la Fecha 5 de la #CopaDeLaLiga2026.



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🇮🇹⚽💪 ¡Los Tanos no bajan los brazos en La Portada!



Ignacio Fuenzalida estuvo muy atento para recuperar el balón, tras el disparo de Diego Coelho, y Audax Italiano igualó el marcador en este #MatchdaySábado, duelo válido por la Fecha 5 de la #CopaDeLaLiga2026.



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🇱🇻⚽😬 Un nuevo error que costó caro...



Nicolás Stefanelli pone en ventaja a Deportes La Serena, en este #MatchdaySábado, tras esta equivocación de Tomás Ahumada al intentar de atajar este disparo de larga distancia.



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🇮🇹⚽😮‍💨 ¡Vaya debut en la #CopaDeLaLiga2026!



En su primer partido en este torneo, Ignacio Fuenzalida apareció como un fantasma y anotó un doblete en este #MatchdaySábado. Entretenido partido en La Portada.



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🔥⚽💯 ¡Los Tanos meten remontada en La Portada!



A través de la vía penal, Michael Vadulli se hace presente en este #MatchdaySábado, y le está dando la victoria provisional a Audax Italiano gracias a esta conquista.



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