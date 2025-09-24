Ley de permisos sectoriales llega al Diario Oficial: se estima recorte de tiempos hasta 70%

El Ministerio de Economía envió al Diario Oficial la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) —Ley 21.770— para su publicación y entrada en vigencia, tras la toma de razón de Contraloría. La normativa busca simplificar y acelerar la tramitación de permisos para proyectos de inversión, con reducciones estimadas de 30% a 70% en tiempos, y de 50% para iniciativas estratégicas, sin rebajar estándares ambientales ni técnicos.

El titular de Economía, Álvaro García, sostuvo que el objetivo es dejar la ley “totalmente operativa durante este gobierno” para impulsar la inversión y el empleo. El texto fue ingresado al Congreso en enero de 2024 y, tras 18 meses de tramitación, superó el control del Tribunal Constitucional el 4 de septiembre, se promulgó el 17 y obtuvo toma de razón el 23 del mismo mes. La publicación se espera para el 29 de septiembre.

Entre los cambios estructurales, la LMAS instala la tramitación paralela de autorizaciones (se eliminan exigencias secuenciales salvo que una ley disponga lo contrario), fija normas mínimas comunes (formularios de inicio, examen de admisibilidad, plazos máximos obligatorios, coordinación interservicios) y habilita el silencio administrativo como garantía para usuarios en procedimientos definidos.

La ley crea las Técnicas Habilitantes Alternativas (THA) para reemplazar permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o avisos, sujetos a fiscalización ex post y sanciones severas ante fraude. Además, convierte en política de Estado la Ventanilla Única Digital (plataforma SUPER) como único punto de ingreso y trazabilidad para solicitudes de autorizaciones sectoriales.

En el plano institucional, se crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión en Economía para coordinar, monitorear y asesorar el sistema, impulsar mesas regionales, modernización continua de permisos y mejoras de gestión mediante convenios y metas. A la vez, se modifican más de 40 leyes sectoriales (aguas, energía, minería, obras públicas, salud, concesiones marítimas y DOM, entre otras) para alinear sus permisos con la LMAS y aplicar THA.

La implementación contempla la dictación de al menos 29 reglamentos y la intervención de 46 leyes sectoriales. Según Economía, la tramitación simultánea comenzará a regir de inmediato tras la publicación, mientras avanza la regulación secundaria para completar la operatividad plena del sistema.

“Nuestro objetivo es evitar problemas futuros”

Sobre el aterrizaje regulatorio y presupuestario, Rodrigo Mujica, director de políticas públicas de Sofofa, afirmó: “La recién aprobada ley marco de autorizaciones sectoriales necesita una serie de reglamentos para funcionar. Estos reglamentos establecerán las bajadas y definiciones normativas que son cruciales para cumplir el objetivo de la ley, reducir plazos y dar mayor certeza jurídica. De Sofofa estamos trabajando en un mapeo de todos los reglamentos para colaborar en su redacción y seguir su tramitación en la contraloría. Nuestro objetivo es evitar problemas futuros y también asegurar un correcto alineamiento con la ley”.

“Además es importante que los recursos necesarios para la implementación de este marco de permisos sectoriales se incluyan en la próxima ley de presupuesto. En el gremio seguiremos trabajando y apoyando esta iniciativa para así fomentar la inversión y el crecimiento en Chile”, agregó.