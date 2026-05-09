Alcalde de Lo Prado oficia a parlamentarios del Distrito 9 por proyecto que elimina contribuciones

La Municipalidad de Lo Prado acordó enviar un oficio a los parlamentarios del Distrito 9 para manifestar su preocupación por el impacto financiero que podría generar el proyecto de ley que busca eliminar las contribuciones.

La medida fue aprobada durante la sesión ordinaria N°13 del Concejo Municipal, realizada el pasado 5 de mayo, tras el análisis previo efectuado en la comisión de Administración y Finanzas.

El municipio advirtió que el artículo 12 del denominado Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico Social podría afectar directamente la recaudación del Fondo Común Municipal (FCM), principal mecanismo de redistribución de recursos entre las comunas del país.

De concretarse, Lo Prado se transformaría en la primera comuna en formalizar una alerta legislativa por los posibles efectos territoriales de esta iniciativa.

El alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, cuestionó además el alcance social real de la propuesta. “Aquí hay que poner los datos sobre la mesa. En Lo Prado, solo el 3% de las personas mayores de 65 años paga contribuciones”, afirmó el jefe comunal, apuntando a que el beneficio no estaría focalizado en los sectores más vulnerables.

Municipio advierte riesgo para servicios comunales

Desde el municipio señalaron que una eventual disminución de recursos provenientes del Fondo Común Municipal podría impactar áreas sensibles para la comuna, entre ellas, seguridad pública, mantención urbana y programas sociales destinados a vecinos de sectores con menor capacidad económica.

En esa línea, Maximiliano Ríos sostuvo que “estamos hablando de una política que no está focalizada en los sectores más vulnerables, pero que sí puede tener un efecto muy negativo en el financiamiento de los municipios y, en consecuencia, en los servicios que reciben nuestros vecinos”.

Con este oficio, la Municipalidad de Lo Prado busca abrir la discusión sobre fórmulas que permitan aliviar la carga tributaria sin comprometer la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales ni aumentar las desigualdades territoriales.