Golpe a la gestión Carter: Contraloría pide devolver fondos pagados a Cecilia Pérez, su exmarido y su cuñada en La Florida / FRANCISCO VICENCIO / AGENCIAUNO

Un duro revés enfrenta la administración de la Municipalidad de La Florida. La Contraloría General de la República emitió un informe final de investigación (N° 375) donde concluye que no existen los respaldos suficientes para acreditar el trabajo de la exministra Cecilia Pérez (RN) durante varios meses de 2024, por lo que solicitó el reintegro de $18,5 millones a las arcas municipales, informa Ciper.

Pérez, quien se desempeña desde enero de 2024 como coordinadora de gabinete del entonces alcalde Rodolfo Carter, recibió un sueldo mensual bruto superior a los $4,6 millones. Sin embargo, la auditoría detectó que los informes de actividades presentados por la exvocera de Gobierno eran insuficientes. “No se obtuvo evidencia de la realización de las labores encomendadas… los aludidos informes declaran labores desarrolladas solamente durante algunos días del mes de pago”, consigna el documento del ente fiscalizador.

El detalle es revelador: en enero de 2024 reportó solo ocho días laborales; en febrero, dos; en marzo, cinco; y en septiembre, siete jornadas. Pese a ello, recibió su remuneración completa.

Cuestionamientos al entorno familiar

La investigación de Contraloría, iniciada tras una denuncia de la diputada Ana María Gazmuri, no se limitó a Pérez. También puso la lupa sobre contrataciones de sus cercanos en la Corporación Municipal de La Florida (Comudef).

Exmarido: Se solicitó la devolución de $4,9 millones pagados a Carlos Contreras Mena , contratado en octubre de 2023. Según Contraloría, sus informes eran “genéricos” y no permitían acreditar el cumplimiento de funciones.

Se solicitó la devolución de pagados a , contratado en octubre de 2023. Según Contraloría, sus informes eran “genéricos” y no permitían acreditar el cumplimiento de funciones. Cuñada: También se objetaron $2,3 millones pagados a Marcela Gálvez Muñoz, cuñada de Pérez, por reajustes salariales que no se ajustaban a lo acordado en su contrato original.

La defensa del Municipio

Desde la Municipalidad de La Florida respondieron a CIPER alegando una “discrepancia jurídica” con el organismo contralor. Aseguran que se les está exigiendo un “estándar superior al habitual” para respaldar contratos a honorarios, pidiendo un nivel de detalle propio de funcionarios de planta. “Exigir un estándar de habitualidad permanente resulta jurídicamente improcedente para un contrato de honorarios a suma alzada”, argumentaron, adelantando que subsanarán las observaciones con nueva documentación.

En los próximos días, Contraloría iniciará el proceso de reparo de cuentas para recuperar los fondos que considera no justificados, marcando un complejo escenario administrativo para la gestión del senador electo Rodolfo Carter.