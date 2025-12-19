;

Golpe a la gestión Carter: Contraloría pide devolver fondos pagados a Cecilia Pérez, su exmarido y su cuñada en La Florida

Mientras el organismo de control señala falta de evidencia en las labores de la exministra RN, la administración municipal alega discrepancias jurídicas sobre cómo se deben respaldar los contratos a honorarios.

Mario Vergara

Golpe a la gestión Carter: Contraloría pide devolver fondos pagados a Cecilia Pérez, su exmarido y su cuñada en La Florida

Golpe a la gestión Carter: Contraloría pide devolver fondos pagados a Cecilia Pérez, su exmarido y su cuñada en La Florida / FRANCISCO VICENCIO / AGENCIAUNO

Un duro revés enfrenta la administración de la Municipalidad de La Florida. La Contraloría General de la República emitió un informe final de investigación (N° 375) donde concluye que no existen los respaldos suficientes para acreditar el trabajo de la exministra Cecilia Pérez (RN) durante varios meses de 2024, por lo que solicitó el reintegro de $18,5 millones a las arcas municipales, informa Ciper.

Pérez, quien se desempeña desde enero de 2024 como coordinadora de gabinete del entonces alcalde Rodolfo Carter, recibió un sueldo mensual bruto superior a los $4,6 millones. Sin embargo, la auditoría detectó que los informes de actividades presentados por la exvocera de Gobierno eran insuficientes. “No se obtuvo evidencia de la realización de las labores encomendadas… los aludidos informes declaran labores desarrolladas solamente durante algunos días del mes de pago”, consigna el documento del ente fiscalizador.

El detalle es revelador: en enero de 2024 reportó solo ocho días laborales; en febrero, dos; en marzo, cinco; y en septiembre, siete jornadas. Pese a ello, recibió su remuneración completa.

Revisa también:

ADN

Cuestionamientos al entorno familiar

La investigación de Contraloría, iniciada tras una denuncia de la diputada Ana María Gazmuri, no se limitó a Pérez. También puso la lupa sobre contrataciones de sus cercanos en la Corporación Municipal de La Florida (Comudef).

  • Exmarido: Se solicitó la devolución de $4,9 millones pagados a Carlos Contreras Mena, contratado en octubre de 2023. Según Contraloría, sus informes eran “genéricos” y no permitían acreditar el cumplimiento de funciones.
  • Cuñada: También se objetaron $2,3 millones pagados a Marcela Gálvez Muñoz, cuñada de Pérez, por reajustes salariales que no se ajustaban a lo acordado en su contrato original.

La defensa del Municipio

Desde la Municipalidad de La Florida respondieron a CIPER alegando una “discrepancia jurídica” con el organismo contralor. Aseguran que se les está exigiendo un “estándar superior al habitual” para respaldar contratos a honorarios, pidiendo un nivel de detalle propio de funcionarios de planta. “Exigir un estándar de habitualidad permanente resulta jurídicamente improcedente para un contrato de honorarios a suma alzada”, argumentaron, adelantando que subsanarán las observaciones con nueva documentación.

En los próximos días, Contraloría iniciará el proceso de reparo de cuentas para recuperar los fondos que considera no justificados, marcando un complejo escenario administrativo para la gestión del senador electo Rodolfo Carter.

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad